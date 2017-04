Instagramis olevad pildid näitavad Angela Merkeli «inimlikku» poolt

Instagramis on konto nimega merkellooks, milles on mitmesuguseid pilte Merkelist, ka tema noorusajast, edastab The Local.

Angela Merkel / FABRIZIO BENSCH/REUTERS/Scanpix

See konto käivitati ameeriklannast kunstniku Alana Johnsoni poolt 3. veebruaril 2017 ning nüüdseks on seal 400 fotot ja üle 12 000 jälgija.

Johnsoni teatel on riigijuhtidel, kaasa arvatud Merkelil, inimlikum pool ja ta tahab seda näidata.

Angela Merkel / GREGORIO BORGIA/AP/SCANPIX

Johnson tegi varem samasuguse konto ka USA endise välisministri ja demokraatide presidendikandidaadi Hillary Clintoni kohta nimetusega hillarylooks.

Kunstniku teatel on Merkelil nii põgenikekriisi kui Euroopa Liidu probleemide, kaasa arvatud Brexiti, tõttu olnud rasked ajad.

Angela Merkel / OLIVER BERG/AFP/Scanpix

«Inimesed peavad poliitikuid libedates valetajateks, kuid eraelus on nad lihtsalt inimesed. Merkel on selle suhtes haruldane naine, sest ta on olnud poliitikas ja Saksa riigijuhina kaua aega,» jätkas Johnson.

Kunstniku sõnul vaatas ta läbi palju Merkelist tehtud fotosid, et leida need õiged, mis tema «pehmemat» poolt iseloomustavad.

«Poliitikuid, kaasa arvatud Merkelit, tuleb tabada ootamatult, siis kui nad arvavad, et neid ei jälgita. Just siis tuleb esile, kes nad tegelikult on,» nentis kunstnik.