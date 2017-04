Küsimus Twitteris: miks Trumpi peastrateeg Bannon kannab korraga kahte triiksärki?

Teravsilmsed ameeriklased on märganud veel seda, et vahel on Bannonil kahe triiksärgi all veel T-särk.

Steve Bannon / Twitter.com

Twitterisse jõudsid Bannonist fotod, mille kohaselt hakkas ta kahte särki korraga kandma umbes kaks aastat tagasi, kuid mis põhjusel, ei ole teada.

Steve Bannon / Twitter.com

Pärast Trumpi meeskonda arvamist on teda avalikkuses nähtud pidevalt kahe triiksärgiga.

Sotsiaalmeedia kasutajate arvates võib Bannoni kahe särgi korraga kandmisel olla psühholoogiline põhjus, kuna need koos võivad mõjuda nagu «turvis», mis teda näiteks kriitika korral «kaitseb».

On ka neid, kelle arvates ei oska Bannon riietuda ja selle tõttu kannab ta kahte triiksärki või talle lihtsalt meeldivad nööbitavad särgid nii palju, et ta kannab mitut korraga.

Bannon pidavat kandma kahte triiksärki ka siis, kui tal on lips ees ehk pealmine särk on suurem, et varjata alumist särki.

Steve Bannon / Evan Vucci/AP/Scanpix

Bannon ei ole kommenteerinud ega selgitanud, miks tal on kaks särki, koos T-särgiga aga kolm särki, korraga seljas.