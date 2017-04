Brandon Marsh: minu jaoks teeb Eesti huvitavaks 21. sajandi tehnoloogia ja pikk ajalugu

Brandon, räägi veidi endast. Kes sa oled ja kust sa tuled?

Kes ma olen? Ma alles üritan seda ise ka teada saada (naerab)!

Ma tulen Kanadast. Kasvasin üles Edela-Ontarios asuvas külas, mis asub umbkaudu Torontost lõunas ja Detroidist põhjas.

Kuidas juhtus nii, et sa alustasid Kanadast ja jõudsid tööle Eesti mängufirmasse?

Puhas juhus! Ma juhtusin olema õiges kohas õigel ajal kui Creative Mobile otsis Tallinnasse töötajat just selliste oskustega nagu minul.

Minu lugu on väga tüüpiline välismaalase lugu: töötan IT-s ja elan koos eestlasest tütarlapsega.

Nitro Nation, üks Creative Mobile’i poolt loodud mänguseeriatest / MängudeÖÖ

Millise mulje on Eesti sulle jätnud? Kas kohalikud on tõepoolest stereotüüpiliselt vaiksed ja häbelikud?

Mulle väga meeldib siin! Siinsed inimesed ei saa tihtipeale aru, miks ma tahan just siin elada, sest nemad pigem koliks hoopis Kanadasse. Minu jaoks on huvitav Eestis elada - 21. sajandi tehnoloogia koos eestlaste pika ja huvitava ajaloolise taustaga. Samuti teeb ID-kaart ja selle kasutusvõimalused elu väga mugavaks ning puhas õhk ja ilus loodus on midagi, mille eest olen igapäevaselt väga tänulik.

Mis puudutab siinseid inimesi, siis on nad nagu siilid - alguses üsna vaiksed ja tagasihoidlikud, kuid kui piisavalt pingutada, siis võivad nad olla väga avatatud ja sõbralikud. Minust on saanud suur võileivatordi fänn ning mulle meeldib käia metsas marju ja seeni korjamas!

Milline oli su kokkupuude mängutööstusega enne Eestisse tulekut?

Eestisse tulek oli mu elus uus samm. Minu eelnevad kogemused selles vallas piirdusid erinevate mängude arendamise kursustega ja lauamängude poes töötamisega. Samuti aitasin ellu viia mängudeklubi "ARRG" Ryersoni ülikoolis Torontos.

Nüüd töötad sa Eesti suurima mänguarendaja ja -leviatja Creative Mobile’i heaks. Mida sa seal täpsemalt teed?

See oleneb päevast! Ma töötan turundusosakonnas ja minu põhitegevus on seotud nii uute mängude kui ka mängu-uuenduste ettevalmistusega - nende promomine ja reklaam, erinevate tekstide kirjutamine, mängijatega suhtlemine, meie veebilehekülje ja sotsiaalmeedia kontode haldmine ja muu selline.

Peale turunduse on Creative Mobile on mulle pakkunud hulgaliselt võimalusi kaasa lüüa ka teiste meeskondade ning teha koostööd mitmete ägedate inimestega nii mänguarenduse kui ka müügi valdkonnas.

Kas Eesti mängumaastik on Kanada omast väga erinev?

Ma arvan, et kõige suurem erinevus on see, et Montrealis, Torontos ja Vancouveris on kohal suured “AAA” mängustuudiod (suurte eelarvetega kõrgekaliibrilisi mänge tootvad stuudiod. toim.). Lähima USA naabrina on Kanada tihtipeale ka nö testimismaa uutele mängudele.

Eesti on ilmselgelt palju väiksem, kuid praegusel ajal ei ole asukoht nii oluline, vaid pigem see, kellega sa töötad ja millistele regulatsioonidele su firma alluma peab.