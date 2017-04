Marc Collin Nouvelle Vague'ist tunnistab, et pärast igat albumit mõtlevad nad Olivier Libaux'iga, et nüüd on kõik. Nüüd pole enam midagi uut teha. 2016. aasta lõpus andis aga legendaarne grupp pärast viieaastast pausi välja oma viienda stuudioalbumi «I Could Be Happy» ning 20. aprillil esinevad nad kõigi Eesti fännide rõõmuks Tallinnas.