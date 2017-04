Eesti juurtega Kanada stand-up koomik Glenn Wool ja Comedy Estonia eestvedaja Louis Zezeran leiavad, et populaarsuse saavutamiseks ei pea kleiti kandma.

Saalid on täis, piletid välja müüdud ja rahvas räägib teatrisaalis laval toimuvaga kaasa. Stand-up'i ehk püstijalakomöödia populaarsus ei taha sugugi vaibuda. Uurisime järele, miks see inimestele jätkuvalt meeldib ja kas on ka halba stand-up'i, millest peaks kindlasti hoiduma.