Kendall Jenneri vastuoluline Pepsi reklaam eemaldati videolevist

Pepsi uues reklaamis taaslavastati ikooniline stseen Black Lives Matter demonstratsioonilt 2016. aasta suvel, mil protestija Leshia Evans seisis märulipolitseiga relvitult vastamisi hetk enne kui ta arreteeriti.

Pepsi vabandas kõmu tekitanud reklaami pärast ning lisas, et ei kavatse antud klippi reklaami eesmärkidel kasutada. Samuti öeldi avalduses, et reklaami mõte ei olnud kedagi solvata, vaid Pepsi soovis taaslavastada stseeni, mille sõnum on ühtsus, rahu ning mõistmine. Pepsi esindaja tunnistas, et tohutule tagasisidele toetudes võib öelda, et nad ei saanud oma ülesandega hakkama. Ta lisas, et Pepsil ei olnud mitte mingil juhul plaanis eelmise suve ühte olulisimat pressifotot mingilgi määral naeruvääristada. Samuti vabandati Kendall Jenneri ees, et tema sellisesse olukorda pandi.

Twitteris ei antud aga Jennerile armu ning oma pettumust elati välja öeldes, et noorel naisel peaks endal piisavalt mõistust peas olema hindamaks, mis on maitsekas ning mis mitte.

