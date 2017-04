Humoorikas video: mida Los Angeleses õppiv eestlane arvab Lätist ja lätlastest

Mees selgitab Youtube’i videol, et Eesti peab Lätit oma «nooremaks vennaks», lätlased ei ole «liha ega kala», kuna lätlased on baltlased, kes ei ole ajalooliselt slaavlased, soomeugugrilased ega teised põhjamaalased. Rehi rõhutab, et jumal teab, kust need baltlased saabusid.

Artur Rehi / Kuvatõmmis/Youtube

«Eestlased on end lätlastest alati edukamateks ja edumeelsemateks pidanud. Kõige populaarsem nali lätlaste kohta on see, et neil on kuus varvast. Ma ei tea, kus see nali pärit on, kuid see mõjub. Lisaks on neil nimede lõpus «s». Mina oleksin lätlasena Arturs Rehis,» selgitas eestlane.

Rehi sõnul on Eesti ja Läti saatuses palju sarnast, kuid ka erinevat. Nii Eesti kui Läti kannatasid natside ja nõukogude võimu all, kuid kui eestlased koristasid punamonumendid kiiresti pärast iseseisvuse taastamist ära, siis lätlastel on paljud neist monumentidest alles ja seal on seni tunda tugevat «nõukogude hõngu». Eestis muudeti kõike, mida muuta andis, et Nõukogude Liidu ajast vabaneda ja iseolemist rõhutada, Lätis seevastu jäeti palju nõukogulikku alles ja need on alles tänaseni.

«Veel on üks asi, mis pudutab Lätit ja selleks on sealne odav alkohol. See on naljakas, et rootslased käivad alkoholi ostmas Soomes, soomlased Eestis ja eestlased Lätis ehk mida riik edasi, seda odavamaks alkohol läheb,» lisas Rehi.

Rehi arvates ei peaks eestlased end lätlastest paremaks pidama, pigem tuleks koostööd teha.

«Eesti ja Läti on ajaloolt sarnased, kuid mitte kultuuri poolest. Lätlasi on rohkem kui eestlasi. Eestlased ja soomlased on pärit samast kultuuriruumist ja seega suhtleme rohkem, samas Soome on suurem kui Eesti ja Läti. Väikestel Eestil ja Lätil tasuks kokku hoida,» lisas mees.

Ta tunnistab, et tal ei ole lätlastest sõpru ega ole kunagi olnud, kuid ta soovitab eestlastel lätlastesse paremini, mitte nii üleolevalt suhtuda.

Video lõpus on tal lätlastele sõnum: «Kui oled lätlane ja satud seda videot vaatama, siis tea, et austan lätlasi hoolimata sellest, et teil on kuus varvast. Tahan, et Eestil ja Lätil oleksid paremad suhted».