Tinder on ajalugu, loodi kohtinguäpp vihkajatele

«Viha ühendab inimesi rohkem kui ühised huvid või geograafiline asukoht. Selle asemel, et kusagil Tinderis või jumal teab kus Black Sabbathit ja mustikapannkooke fännavat suurte rindadega naist otsida, saan ma nüüd otsida naist, kes vihkab Pitbulli ja piimaklimbisuppi. Fantastiline!» kirjeldas Raud.

Raua sõnul esitab rakendus kasutajale hulganisti küsimusi, millega saab neljal moel suhestuda: vihkan, ei meeldi, meeldib, armastan. «Küsimusi oli rohkem, kui ma vastata suutsin. Kas mulle meeldib lennukis magada, hädaldada ja tasuta tootenäidised? Paljudest ei saanud ma ka aru. Mis asi on Yolo või Weekend?» kirjeldas Raud oma kogemust ja lisas, et igaks juhuks vihkas ta kõike, mida ta ei teadnud, sest see on eestlasele igati kohane taktika.

«Pärast seda hakkas Hater mulle soovitama inimesi, kellega kohvikusse minna, tulemused olid šokeerivad,» jutustab mees naljatledes.

