Luule Komissarov: miks mulle teater nii väga meeldib?

"Miks mulle teater nii väga meeldib? Siin ei tehta kunagi vahet, mis on su vanus, sugu, päritolu või haridus," kirjutas armastatud näitlejanna sotsiaalmeedias, et aplausi ees on kõik alati võrdsed.

"Lavastuse "Vanaema ja Issand Jumal" tänase näitetrupi kõige noorem (Vihur, 7 aastat) ja kõige vanem (Luule, 74 aastat) tänavad publikut mõnusa teatriõhtu eest!" lõpetas naine postituse vahva kaadriga, kus kõige noorem ja vanem koos lõbusalt poseerivad.