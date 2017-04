Ema peitis anorektikust tütre surnukeha kohvrisse ja viskas merre

Fontanka.ru ja Mirror.co.uk teatel oli kohvris 27-aastase anorektiku, vaid 35 kilogrammi kaalunud modelli Katerina Laktionova surnukeha.

Kohvri leidsid Rimini kalurid, kes andsid selle üle krimiuurijatele, kuna arvasid, et selles võib olla midagi kahtlast.

Uurimisel ilmnes, et modelli 48-aastane ema töötas Itaalias meditsiiniõena ja tal tekkisid psüühilised probleemid, kuna ta tütar muutus haiguse tõttu aina kõhnemaks. Ema põgenes pärast surnuks nälginud tütre uputamist Venemaale ja enne lahumist oli sõbrale tunnistanud, et ta ei suutnud enam vaadata, kuidas ta tütar tema silme all nälga sureb.

«Hoolitsesin tema eest päevi, ta suri, kuid lõpuks kaotasin mõistuse. Panin surnukeha kohvrisse ja viskasin merre,» olevat venelanna lausunud.

Sõber ei uskunud seda ja küsis mitu korda, kas naise tütar on elus või surnud. Venelanna kinnitas, et peitis surnuks nälginud tütre keha mitu nädalat, enne kui ta merre viskas.

Krimiuurijate sõnul kaalus modell enne surma vaid 35 kilogrammi, olles «luu ja nahk».

Venemaale tagasi pöördunud naine rääkis seal juhtunust pereliikmele, kes sellest politseile teada andis. Naine tunnistas ülekuulamisel, et meditsiinitöötajana oli tal raske tütre nälgimist vaadata ja ta otsis abi, kuid see ei aidanud. Ta tahtis viia tütart Venemaale ravile, kuid tütar oli vastu.

Katerina Laktionova isa, elektrikuna töötav 46-aastane Aleksander Laktionov sõnas politseile, et ta endine naine lahkus koos tütrega Itaaliasse kaks aastat tagasi. Mehe teatel oli ta tütrel juba siis anoreksia ja kuna ta töötas modellina, siis kartis kehakaalu tõusu.

Katerina Laktionova ja ta pere on pärit Baškortostani Vabariigist ja ta õppis enne Itaaliasse modelliks minekut Ufa ülikoolis.

Itaalia lahkamisarstid teatasid, et venelannast modell suri nälja tõttu.

Venemaa konsulaat Itaalias Roomas kinnitas oma kodaniku surma.