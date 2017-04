Bondi-tüdruk Gemma Arterton oli jah-naine, kuid enam mitte

31-aastane endine Bondi-tüdruk on nüüd valivam.

«Ma tulen tööliste perest ja me olime üsna vaesed. Siis läksin draamakooli, kus mind hoiatati, et tõenäoliselt ei ole mul suurem osa ajast üldse tööd. Ja siis, kui lahkusin, tulid kõik need võimalused,» meenutas Gemma.

«Esimesed seitse või kaheksa aastat oma karjäärist võtsin vastu töid, mida arvasin, et ma pean või et mul lihtsalt vedas selle rolliga. Olen selle eest tänulik, sest see valmistas mind ette. Kuid mulle ei meeldi üldse teha rolle, mille üle ma uhke pole või mis ei kõnele sellest, mida mul ka tegelikult öelda on,» sõnas ta.

Gemma saavutas ülemaailmse tuntuse Bondi-filmis «Quantum of Solace», kuid nüüd tunnistas ta, et praegusel hetkel ta seda rolli vastu ei võtaks. «Ma ei taha seda filmi maha teha, sest ma tõesti nautisin seda. Ma olin 21-aastane ja see oli tohutult lõbus. Kuid kas teeksin seda ka praegu? Ei.»