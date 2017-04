John Legend polnud Chrissy Teigeni sünnitusjärgseks depressiooniks emotsionaalselt valmis

Paari tütar Luna sündis 11 kuu eest ja modellil olid pärast sünnitust väga rasked ajad, kirjutas The Sun.

«Seda pole võimalik ette näha. Sa pole emotsionaalselt valmis, et inimest võib tabada väga tume aeg just siis, kui teie ellu on sündinud beebi. Sa ei mõista, mis toimub, ja selle lahendamine on väga keeruline. Sa ei tea, kas sina oled midagi valesti teinud või on sellel mingi muu põhjus, miks naine end hästi ei tunne,» tunnistas Legend.

«Kohe, kui põhjusest aru saad, muutub kõik loogiliseks ja sa saad elu sellele vastavalt kohandada. Tegemist on keemilise asjaga, mis juhtub paljude naistega pärast sünnitust ja selle ravimiseks on omad meetodid. Seda kogevad väga paljud inimesed. Öeldakse, et sünnitusjärgne depressioon tabab ühte naist üheksast, kuid tõenäoliselt on see arv suurem. Minu arvates oli see väga hea, et Chrissy sellest rääkida julges,» seletas mees.

Legend lisas, et keeruline kogemus pole neid pere planeerimisel heidutanud ja nad plaanivad saada veel mitu last.