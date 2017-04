«Sõprade» staar David Schwimmer teeb abielust pausi

50-aastane näitleja ja 31-aastane Briti kunstnik kinnitasid lahkuminekut kolmapäeval, kirjutab Page Six.

«Teatame suure armastuse, austuse ja sõprusega, et otsustasime mõneks ajaks lahku minna, et otsustada meie suhte tuleviku üle. Meie prioriteediks on loomulikult tütre õnn ja heaolu,» teatas paar.

David ja Zoe kohtusid 2007. aastal Londonis ning tegemist oli mõlema esimese abieluga. Nad abiellusid 2010. aastal ja neil on viieaastane tütar Cleo.