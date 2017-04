73-aastane Barry Manilow tuli kapist välja ja tunnistas abielu mänedžeriga

73-aastane muusik rääkis ajakirjale People, miks ta oma seksuaalsust aastakümneid varjas. Lisas selgus, et Manilow on abielus mänedžer Garry Kiefiga, kellega ta on koos olnud ligi 40 aastat.

«Ma olen väga privaatne. Olen seda alati olnud,» ütles Manilow, et ta ei armasta meedias oma eraelust rääkida.

Barry Alan Pincus sündis 1943. aastal ja teda kasvatas üksikema Edna Manilow. Manilow ütles, et tema esimene armastus oli muusika, kuid teine armastus keskkoolikallim Susan Deixler.

«Ma olin Susanisse väga armunud,» ütles Manilow. Nad abiellusid kohe pärast keskkooli lõpetamist, kuid abielu kestis vaid ühe aasta. «Ma polnud lihtsalt abieluks valmis. Ma olin igal õhtul väljas muusikat tegemas ja olin väga noor. Ma polnud valmis peret looma.» Manilow rõhutas, et tollal ei olnud tal oma seksuaalsuse osas mingit segadust.

Manilow eraelu jäi karjääri tõttu mõneks ajaks tagaplaanile. 1974. aastal sai tema tähelend tõelise hoo sisse looga «Mandy», millele järgnesid hitid «Looks Like We Made It», «Copacabana (At the Copa)» ja «Can't Smile Without You».

1978. aastal kohtus ta teleprodutsent Garry Kiefiga ja ta mõistis kohe, et mees on tema jaoks see õige. «Mul vedas tohutult. Olin enne temaga kohtumist väga üksildane,» tunnistas Manilow.

Varsti pärast seda sai Kiefist Manilow' mänedžer. «Ta on kõige targem inimene, keda olen elus kohanud, ja väga kena inimene,» rõhutas Manilow.

Paar on koos olnud 39 aastat, kuid nad pole oma seksuaalsust seni avalikult kommenteerinud. Paar abiellus 2014. aasta aprillis.

«Arvasin, et fännid pettuvad, kui nad teavad, et ma olen gei. Ma lihtsalt ei öelnud seda välja. Aga tuli välja, et kui nad said teada minu ja Garry suhtest, olid nad väga õnnelikud. Olen selle üle väga tänulik,» rääkis muusik.