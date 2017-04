Pilk peale! Neli videomängu, milles mainitakse Eestit

Samas tekitab see sisemuses kuidagi sooja tunde, kui tollele küsimustele jaatavalt vastatakse. Täpselt samad lood on ka siis, kui meie pisikest riiki mainitakse mõnes mängufilmis või teleseriaalis. Kuidas on aga lood videomängudega? Kas ka sealt võib leida hetki, mis meie rahvuslikku eneseimetlust pisutki meelalt kõditaksid? Järgnevalt loetlemegi üles just need interaktiivsed meelelahutajad, mis meile armsaks saanud Maarjamaale viiteid poetavad.

Call of Duty 4: Modern Warfare

Olgugi, et eelmised Call of Duty mängud enne neljandat olid igati kvaliteetsed teosed, oli just Modern Warfare see, mis seeria kõrgustesse tõstis. Tõenäoliselt oli üheks suureks faktoriks asjaolu, et üksikmängu teine missioon nimega «Crew Expendable» viis peategelase koos ikooniliseks saanud kapten Price'i (ja tema fantastiliste vuntsidega) Eesti päritolu laeva pardale tuumarelva neutraliseerima. Laeva nimeks oli Väljakutse ning lisaks lõhkekehale oli ta koduks ka kambale Vene terroristidele.

Deus Ex: Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided / MängudeÖÖ

Eelmisel aastal ilmunud Deus Ex: Mankind Divided võeti kriitikute ja mängurite poolt kiidusõnadega vastu ning põhjusega! Oli ju mängu ära peidetud salajane elektrooniline kiri, mille sisu seisnes selles, et keegi Karl Sigmund soovis oma kirjasõbra Vadim Orlovi Tallinnasse kutsuda ning talle kohalikku köögikultuuri tuvustada. Kahjuks kirjavahetuses konkreetselt välja ei tooda, millisest asutusest oli jutt ning seega jääbki Tallinna restoranidel kasutamata suurepärane võimalus oma asutust reklaamida sõnadega «Karl Sigmund videomängust Deus Ex: Mankind Divided soovitab siin süüa!» Samas, järele mõeldes, ei ole see eriti hea reklaamlause…

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed Chronicles: Russia / MängudeÖÖ

Vene salamõrtsukatest rääkiva mängu ühes stseenis kuulutatakse Moskva (või mõne muu Venemaa linna) tänavatel, et Ukraina on välja kuulutanud iseseisvuse ning Eesti kavatseba teha täpselt sedasama. Võite kolm korda arvata, millisel aastal mängu tegevus aset leiab!

Splinter Cell: Blacklist

Splinter Cell: Blacklist / MängudeÖÖ

Varjudesse peituva salaagent Sam Fisheri üks koostöömissioonidest viib tema ja ta kaaslase ei kuhugi mujale kui Pihtlasse! Kes kodumaa kantidega sina peal ei ole, see võtku teadmiseks, et virtuaalsed Neljanda Ešeloni liikmed on sisenenud virtuaalse Saaremaa Pihtla valla territooriumile, et seal kohalikesse andmebaasidesse sisse häkkida. See ju juba ammu teada fakt, et just saarlased on need Eestimaa kõige suuremad arvutivõlurid!

Kas tead mõnda näidet veel? Anna sellest meile kindlasti kommentaariumis teada!