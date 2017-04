Pildid: Morgan Freeman peab kroonilise lihasevalu tõttu kandma seda

Kõmufotograafid märkasid taas, et 2008. aastal Mississippis oma autoga salto teinud staari vasakus käes oli lihasvalu leevendav ja jahutav kinnas, edastab Daily Mail.

Kuigi Freemani õnnetusest möödub üheksa aastat, ei ole ta käsi seni paranenud.

79-aastane näitleja tabati eile Londonis, kus ta oli uue muusikali «42nd Street» esietendusel ning kohalolnute sõnul oli Freeman heas tujus ega lasknud end pidevast valust segada.

Freemani esindaja kinnitas, et staar kannab kätt kaitsvat kinnast, kuna see vähendab lihasvalu, mis vahel võib väga tugev olla.

Morgan Freeman / Lucy Nicholson/Reuters/Scanpix

Freemanile tehti pärast õnnetust operatsioon ja arstid arvasid 2011. aastal, et ta käsi paraneb, kuid hiljem selgus, et osa vasaku käe närve said rängalt kahjustada, mille tõttu ta käsi on osaliselt tundetu ja liikumatu. Käe ümber olevad abivahendid aitavad verel liikuda ja vähendavad ebamugavustunnet.

«Pärast õnnetust ei ole ma saanud vasakut kätt eriti liigutada, seda põhjustavad närvikahjustused. Kui ma natuke ikkagi liigutan, sii tekib käes paistetus, mida saab alandada jahedusega. Kas teate, et inimene liigutab päevas kätt umbes miljon korda?» sõnas staar paari aasta taguses intervjuus.

Freemani teatel ei saa ta enam näiteks ise lennukit ega jahti juhtida, kuna üks käsi ei tööta.

«Siiski on mu elus veel asju, mille üle ma õnnelik olen. Näiteks naudin ma golfi, seda saan ma mängida ja töötan. Mulle on hakanud meeldima pikad jalutuskäigud looduses. Saan oma ühe käega väga hästi hakkama,» selgitas näitleja.