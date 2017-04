Lauljatar Brigita Murutar leinab lähedase kaotust

«Viimane nädal on mulle õpetanud palju, eriti selle kohta, mis on siin ilmas tegelikult päris ja oluline,» kirjutas neiu eelmise nädala lõpus sotsiaalmeedias, et kaotas oma vanaisa.

«Viimased hetked oma vanaisaga, milleks ma ei pea ärasaatmistseremooniat, vaid viimaseid hetki temaga vesteldes, nostalgitsedes ja muheledes, näitasid mulle, et pole vahet, kui pikk ja sisutihe on elu, perekond on kõige tähtsam ja inimesed, keda sa oma perekonna hulka pead,» kirjutas Kati Saara Vatmanni lauljannast tütar, et lähedased on siin ilmas kõige tähtsamad.

Brigita Murutar / Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Viimaseks viguriks otsustas vanaisa korraldada mälulünga, mille tulemusena on lilled mul süles, mitte haual. Koosoldud aeg on olulisim aeg,» jääb Brigita Murutar meenutama vanaisa ilusate sõnadega.

Kaastunne ka Elu24 poolt.