Shia LaBeoufi uus film tegi ebatavalise rekordi

Variety arvates on tegemist väga ebatavalise kinorekordiga, võimalik et ka filmiajaloo suurima läbikukkumisega.

Rahvusvahelise meedia teatel osteti möödunud nädalalõpul Ühendkuningriigis sellele filmile vaid üks pilet, mille hind oli seitse naela. Ei ole teada, kui palju seda linateost käidi avanädalavahetusel vaatamas teistes riikides.

«Vaene Shia, selle filmi Briti avanädalavahetuse kassatulu on teeninud ära koha Guinnessi rekordite raamatus,» teatas filmikriitik Paul Dergarabedian.

Kriitikute sõnul ei ole Shia LaBeouf enam sellises «heas vormis» nagu filmi «Transformers: Revenge of the Fallen» ajal. Ainuüksi USAs oli selle filmi kassatulu 531 miljonit dollarit.

LaBeouf mängib filmis «Man Down» USA sõdurit, kes saabub Afganistanist koju tagasi, kuid ta on ikka seal kogetud julmuse ja kaaslaste surma haardes.

Kaader filmist «Man Down», pildil Shia LaBeouf / Kuvatõmmis/Youtube

Variety teatel peeti Ühendkuningriigis seda filmi nii halvaks, et avanädalavahetusel näidati seda ainult ühes kinos Burnleys. Kuid kui vaatajad hakkavad selle vastu rohkem huvi tundma, siis võib see jõuda ka teistesse kinodesse.

Shia LaBeoufi uue filmi «Man Down» plakat / imdb.com

La Beouf sõnas enne oma uue filmi vaatajate ette jõudmist, et režissöör Dito Montiel tuli tema juurde käsikirjaga just õigel ajal, sest see linateos tõi ta «mustast august» välja ja mõjus teraapilisena.

«Kuna olin vaimselt madalseisus, siis see film oli minu jaoks raske, võib olla senistest filmidest kõige raskem. Vajasin sõpra, kelleks oli režissöör Montiel, kes juhatas mind sellel raskel teel,» selgitas staar.

Filmis «Man Down» teevad kaasa veel Gary Oldman, Kate Mara ja Charlie Shotwell.

Pärast mitmeid kassafilme, mille seas on ka «Indian Jones and the Kingdom of the Crystal Skull», pöördus LaBeouf sõltumatute filmitegijate ja filmide poole, kuid ei ole enam olnud nii edukas kui varem.

Shia LaBeoufi tuntakse ka kui ägedat president Donald Trumpi vastast, ta on korraldanud mitu Trumpi vastast protesti.