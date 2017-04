Evelin Ilves usub, et naise võim päästab Tallinna

«Sõites linnas lahtiste silmadega ringi, on näha, et kõikjal peale Lasnamäe toimub linnaosade lasnamäestumine,» leiab Evelin Ilves, et inimesi on küllaga, kes sooviksid üksteise selga ehitatud kolearhitektuuri riiulitesse ja sahtlitesse elama kolida.

Evelin Ilves Pärnus/ Madis Sinivee

Lähimaks lahenduseks sellise kolestumise vastu on naise sõnul peagi toimuvad valimised, sest Ilves usub, et naise linnapeaks valimine aitaks Valencia linna eeskujul ka Tallinna linnaruumi paremaks muutmisele kaasa.

Loe pikemalt Ilvese hoiakute kohta Naistelehest.