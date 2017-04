Video: julge teismeline andis haile pasunasse ja pääses eluga

Kentuckyst Louisville’ist pärit 17-aastasele Caitlyn Taylorile tehti pärast hairünnakut 80 õmblust, vigastused olid eelkõige jalgadel, edastab The Telegraph.

Caitlyn Taylori vigastused / Twitter.com

Okaloosa maakonna politsei teatel tegutses tüdruk õigesti, et asus vasturünnakule ja hai sellega segadusse ajas.

Taylor kirjutas Twitteris, et ta on oma ellujäämise üle õnnelik ja ta tänab kõiki, kes teda aitasid. Samas lisades, et kui tundis oma jalgade juures kala, pidas ta seda delfiiniks, kuid sai hammustustest kiiresti aru, et see on hoopis hai.

Ta õde Paige Taylor lisas, et Caitlyn koges traumatiseerivat, kuid samas ta näitas, et on tugev.

«See on üks ebatavaline ellujäämislugu, hea et oled elus,» teatas tüdruku sõber Ryan Boyle Twitteris.

Politsei arvates võis tegemist olla umbes 1,5-meetrise haiga, kuid millise hailiigi esindaja ta oli, ei ole teada.

Pere teatel reisis Caitlyn Floridasse, kuna osales seal pehmepalli võistlusel.