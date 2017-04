Mel B kehtestas eksmehe vastu lähenemiskeelu: ta peksis ja ähvardas mind

Mel B andis avalduse sisse esmaspäeval ning võimud käskisid 41-aastasel Belafontel lahkuda nende Los Angelese kodust ja eemale hoida nii naisest kui tema kolmest lapsest, 18-aastasest Phoenixist, 10-aastasest Angelist ja 5-aaastasest Madisonist, kirjutab People.

Dokumentides kirjeldab Brown 2012. aasta augustis toimunud intsidenti, milles Belafonte teda pärast Londoni olümpia lõputseremoonia esinemist lõi ja maha tõukas. Mel B sõnul oli tema nahk «vaibale kukkumisest kärnas» ja mees olevat teda sundinud säutsuma, et ta kukkus ise kõrgete kontsakingade tõttu.

Running in 7 inch louboutin no good!! I'm wearing prauge on my face!!! http://t.co/ofSSXZ4z