Melanie Griffith lasi iluprotseduurid ümber pöörata: loodetavasti näen nüüd normaalsem välja!

59-aastane staar käis esimesel iluprotseduuril kahekümne aasta eest, kuna soovis nooruslikku välimust säilitada. Hiljem on ta lasknud hulgaliselt täitevsüste teha lasknud.

«Umbes seitse aastat tagasi hakkasin süste tegema ning viimase kahe aasta jooksul on need ära lahustunud. Selleks kulub kõvasti aega. Ma ei näinud probleemi enne, kui inimesed hakkasid mu välimust kommenteerima, et mida ma küll endaga teinud olen,» ütles Griffith ajakirjale Porter.

«See tegi mulle väga haiget ja lõpuks läksin arsti juurde, kes hakkas kogu seda s***a lahustama, mida teine arst oli mulle süstinud. Ma olin ka huuli süstinud. See oli hirmus. Loodetavasti näen nüüd normaalsem välja,» sõnas staar.