Kuula! Kalmer Tennosaar solvus Kersna nalja peale: ta ei andestanud mulle elu lõpuni

«Me saime väga hästi läbi, mõlemad Lõuna-Eesti poisid. Aga üheks sünnipäevaks ma tegin sellise loo, mis on pea 20 minutit pikk, kus ma lõikasin tema erinevatest lauludest välja lõigud, tollal lintmakiga. See oli päris suur töö ja minu arvates päris hea lugu sai, aga Kalmer solvus selle peale. Solvus tõsiselt ja ta ei andnud tegelikult elu lõpuni mulle andeks, millest mul on väga kahju,» meenutas Kersna Vikerraadio eetris.

