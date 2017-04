Fitnessistaar Evelin Ainomäe restart: kõik suveks koos minuga supervormi!

Armsad Elu24 lugejad,

Tänaseks on minu viimasest postitusest Fitnesssitaari blogis möödas juba kuid ja ilmselt nii mõnigi selle blogi jälgijatest on mõelnud, et mis minust siis peale seda tohutut MM-i möllu edasi sai?

Aus vastus on, et taastusin ja puhkasin. Ka mina olen inimene ja eelmise aasta tohutu pingutus andis ennast korralikult tunda. Lubasin endale kergemaid trenne ja ka trennivabu päevi. Nautisin elu ja lisaks tegelesin saja asjaga, mis iga normaalse naise ellu peale spordi kuulub – töö ilumaailmas, rohkelt komandeeringuid, lisaks magistriõpingud ja loomulikult minu armas poeg.

Pean tunnistama, et minu keha oli tõesti väsinud ja arvestades sellega, et olin peaaegu terve eelmise aasta dieedil, siis oli mul ka sellest äärmuslikust režiimist kõrini.

Ma ei suutnud toidukarpide poole isegi mitte vaadata, rääkimata sellest, et oleksin iga toiduainet eraldi kaalunud. Samuti igatsesin mõnusaid õhtusööke sõpradega ja head veini. Šampanjatki nautisin niipalju kui hing ihaldas. Tunnen, et keha lausa karjus puhkuse järele ning tegin väikse kohustusliku pausiga endale vaid head.

Trenni ikka olen teinud, loomulikult!

Aga rohkem keskendusin kardio treeningutele, sest viimase aasta lihasmassi kasv oli minu jaoks pisut hirmutav. Ja aina lihaselisemaks muutuv keha ei tekitanud kelleski enam vaimustust.

Hetkel soovin saavutada tasakaalu kõiges. Minu peamiseks sooviks on rahulolu enda ja oma kehaga. Seda just igapäevaselt, mitte vaid lavavormi võtmes, sest lavavorm ei ole siiski reaalsus.

Suvi on lähenemas ja pean tunnistama, et eks see söögi ja joogiga mässamine on ka minu kehal väga hästi näha. Ja seda soovin ma muuta!

Aprill on käes ja enam pole palju aega jäänud. Seega on viimane võimalus alustada programmiga Suveks vormi! Ilmselt on nii mõnigi teist selle mõttega juba mänginud, sest ees on viimane aeg, et tegutsema hakata.

Suvi, ilusad suveriided ja rand on ootamas. Kui ma peeglisse vaatan, siis pole ma endaga sugugi rahul. Kehale on kogunenud üleliigset pekki ja uskuge või mitte, aga juuniks soovin ikka vägagi mitmest kilost lahti saada. Täpsemalt öeldes isegi viiest, nagu naised ikka.

Kuidas seda siis teha?

Ega ühest valemit pole ja ilmselt pean katsetama, kuidas saavutada parim vorm ilma äärmuslike meetoditeta. Just nii, et kõik ka tavaellu ilusti sobituks.

Treening, toit ja uni. Uni, toit ja treening - need on kõige olulisemad võtmesõnad!

Mida süüa ? Millal ja kui palju? Kuidas teha trenni nii, et liigselt ei väsiks, kuid tulemus toleks maksimumi lähedane? Ja kuidas samal ajal siiski ka piisavalt elust rõõmu tunda?

Ma ei suuda hetkel mõeldagi, et peaksin täielikult loobuma lemmiksöögikohtades käimisest ja mõõdukas koguses hea veini nautimisest – loomulikult soovin ka selle oma menüüsse alles jätta. On see müstika ja võimatu? Need küsimused vajavad vastuseid. Kui olen eesmärgi püstitanud, siis selleni kindlasti ka jõuan, sest miskit võimatut pole olemas.

Ma ei ole oma murega üksi. Iga päev kohtan inimesi ja kuulen sama muret. Seega mõtlesin, et miks mitte haarata kaasa ka nn kaasvõitlejaid.

Filmisime ühel päeval taas järjekordset Hooaeg saadet ja armas saatejuht Aveli ikka küsib mu vormi ja plaanide kohta ja selgus, üllatus, üllatus, et ka tema soovib suveks vabadena viiest kilost.

Seega kutsusin ka Aveli punti ja vaatame, kas suudan ka teda parema vormi nimel pingutama panna. Eriti põnevaks teeb asja see, et ka Aveli tunnistab, et ta peaaegu vihkab trennis käimist. Super! Vaatame, kas suudan ka teda oma spordipisikuga nakatada!

Ja täna käivitubki minu uus blogi "Kõik Suveks supervormi"!

Nüüd kirjutan teile iga nädal sellest, mida teen, kuidas treenin, mida söön, jne., et paremat rannavormi saavutada ning loomulikult jälgime ka Aveli edusamme.

Kuidas me end suveks vormi saame – see selgub õige pea!

Meie iganädalased trenni- ja toidusoovitused on varsti teie ees. Samuti lubas minu fotograaf Tiina teha fotoseeria igast meie hetkevormist, mille muutumist saab blogi käigus jälgida. See saab olema põnev, luban teile.

Seega head sõbrad! Hakkame pihta! Suvi on kohe ukse ees – seega kõik suveks koos minuga supervormi!!!