Video: metroorongi juhist sai Peterburi rünnaku kangelane

Reutersi teatel on selle rünnku kangelaseks metroorongi juht Aleksander Kaverin, kes viis rongi pärast tunnelis aset leidnud plahvatust Tehnoloogiainstituudi jaama.

Aleksander Kaverin / Stringer/Reuters/Scanpix

Kaverin sõnas pressikonverentsil, et oli kuulda pauku, siis oli näha suitsu ning ta teatas juhtunust dispetšerile ja asus tegutsema vastavalt häireolukorras ettenähtule.

«Langetasin otsuse viia rong järgmisse jaama, sõites kiirust aeglustamata. Olen saanud väljaõppe, et õnnetuse või eriolukorra puhul tuleb sõita jaama, mitte jätta rongi tunnelisse,» teatas venelane.

Kaverini kiire tegutsemine tõttu jõudsid kannatada saanud kiiremini meditsiinitöötajate hoole alla.

«Ma ei tundnud hirmu, vaid tegutsesin nii, nagu ebatavalises olukorras ette nähtud on. Hiljem teatasin perele, et minuga on kõik korras,» lisas rongijuht.

Aleksander Kaverin / Alexei Danichev/Sputnik/Scanpix

50-aastane Kaverin on töötanud Peterburi metroofirmas 15 aastat ning metroofirma juhi Vladimir Garjugini sõnul käitus ta ohuolukorras õigesti. Talle lubati inimelude päästmise eest auhind.

Veel saab inimeste päästmise eest auhinna teine Peterburi metroo töötaja, kes leidis plahvatamata pommi ja teatas sellest politseile. Demineerijad tegid selle kahjutuks.

Garjugini teatel ei tekkinud metroos kannatanute seas hüsteeriat ega paanikat, vaid inimesed abistasid üksteist ning metroo töötab täna juba tavapäraselt.

Kõrgõzstani julgeolekuvõimude andmetel on Peterburi plahvatuses kahtlusaluseks 1995. aastal Kõrgõzstanis sündinud Akbarjon Djalilov, kellel on Venemaa kodakondsus.