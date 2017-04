Joosep Järvesaar: The Chainsmokersit kopeeritakse kõige rohkem

«Selle soundi «future bass» teerajajaks võib pidada Austraalia superprodutsenti Flume'i, mille tõi massidesse siiski The Chainsmokers,» jagab Joosep Järvesaar.

The Chainsmokers/ Weekend Festival

«The Chainsmokers on tänasel päeval kindlasti üks suurimaid artiste, keda kopeeritakse kõige rohkem. Eks aeg näitab, kas selle saundiga juhtub sama mis dubstepi ühe alaliigi brostep'iga,» lisas muusik, et tahab kindlasti näha ja kuulda, milline etteaste neil Pärnus esinedes olema saab.

Weekend Festival Baltic kinnitas 3.-5. augustini Pärnu rannas toimuva festivali esinejate hulka hetke maailma tipu popmuusikas - The Chainsmokers. Bänd on Grammy ja American Music Awardsi võitja ning nende videot «Closer» on Youtube keskkonnas vaadatud rohkem kui 1,3 miljardit korda.