Video: 19. aprillil «viskab Maale pilgu peale» 1,4 kilomeetri laiune asteroid

Astronoomide sõnul saab selle ateroidi liigitada potentsiaalselt ohtlikuks, möödudes Maast 4,6 korda kaugemalt kui seda on Kuu Maast ehk 1 766 400 kilomeetri kauguselt, edastab Daily Mail.

NASA Jet Propulsion Laboratory kosmoseuurija Ron Baalke hoiatas juba möödunud aasta lõpul, et suur «kosmosekivi viskab varsti Maale pilgu peale».

Asteroid 2014 JO25 avastati 2014. aasta mais Mt. Lemmoni teleskoobi abil ja siis arvati, et selle suurus võib olla 640 meetrist kuni 1,4 kilomeetrini.

«2004. aastal möödus Maast asteroid 4179 Toutatis, mille möödumiskaugus oli sama ehk üle nelja korra kaugemalt kui Kuu on Maast. Järgmisel korral möödub meie planeedist umbes samas suuruses asteroid 2027. aasta augustis ja selleks on 1999 AN10, mille diameeter on umbes 800 meetrit. See möödumine toimub vaid 400 000 kilomeetri kauguselt,» teatas NASA.

19. aprillil toimuv möödumine on sellises suuruses asteroidi viimase 400 aasta kõige lähem möödumine. Astronoomide teatel ei jõua 2014 JO25 ajavahemikul 2018 – 2500 enam meie planeedi lähedusse.

Mõni aeg tagasi möödus Maast kuulus komeet 41P/Tuttle-Giacombini-Kresák, see möödumine toimus kõige lähemalt alates selle asteroidi avastamisest 19. sajandi keskel. 1. aprillil oli nimetatud asteroid Maast 21,2 miljoni kilomeetri kaugusel.

Komeet 41P kuulub niinimetatud Jupiteri komeetide hulka, sest Jupiter püüdis selle ja teised sarnased kosmilised keha oma gravitatsioonivälja, kus nad nüüd liiguvad Päikese ja selle hiigelplaneedi vahel.

1858. aastal avastatud komeet 41P liigub Päikese juures iga 5,5 aasta tagant, kuid sel aastal on selle komeedi periheelion ehk Päikesele kõige lähemas punktis olemine Maa orbiidi lähedal.