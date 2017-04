Trumpi vastaste meeleavaldustega seoses näidatakse kinodes filmi «1984»

Amazoni ja mitmete kirjastuste teatel on maailma erinevates riikides kasvanud raamatu «1984» vastu huvi märgatavalt ning see teos on juba mõnda aega müüdumate raamatute edetabelis, edastab The Independent.

Nüüd näitavad 200 USA kino ja veel teiste riikide kinod Orwelli raamatu põhjal valminud filmi «1984», olles osa Trumpi vastastest protestidest.

Filmi «1984» reklaamplakat / wikipedia.org

«1984» filmi näeb lisaks USAle ka Ühendkuningriigis, Kanadas, Horvaatias ja Rootsis ning selle korraldajaks on New Yorgi kinokunsti keskuse kaasjuht Adam Birnbaum.

«Me ei ela veel orwellikus maailmas, kuid kui valitsused teevad kõike, mida tahavad ja rahvast kuulda ei võta, siis võibki see juhtuda,» teatas Birnbaum.

Orwelli romaani «1984» protagonistist peategelane Winston Smith astub autoritaarse maailma, Suure Venna jälgimise ja üheparteisüsteemi vastu.

Kaader filmist «1984». Pildil John Hurt / Kuvatõmmis/Youtube

Poliitoloogide ja kriitikute arvates käib see lugu ka tänapäeva maailma kohta, kuna üha enam on näha totalitarismi ilminguid ja natsionalismi tõusu. Samuti elame tõejärgsel ajastul, kus «vale võib olla tõde».

Filmis «1984», mis valmis 1984. aastal, mängib peaosa inglise näitleja John Hurt.