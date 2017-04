Video: Pamela Anderson tunnistas jutusaates, et tal võib tal Julian Assange'ga suhe olla

Luuletus, mille pealkiri on «Skavlan, Sweden» algab lausega «Sweden is a beautiful and progressive country» (Rootsi on ilus ja progressiivne riik), edastab The Local.

49-aastane Anderson ärgitab oma luuletuses Rootsi rõivakaupluseketti H&M saama 100 protsenti loomasõbralikuks, võtab ette deitimiskultuuri, naist mõju, Donald Trumpi, oma uue raamatu, oma vanemad, orgasmid, ülerahvastatuse, veeganid, Julian Assange ja veel palju muud.

Pamela Anderson / Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS/Scanpix

Näitlejanna kirjutas selle luuletuse enne oma esinemist Rootsi-Norra populaarses jutusaates «Skavlan», milles ta kommenteeris enda väidetavat suhet WikiLeaksi asutaja, australlase Julian Assange’iga.

«Vaatame, mis saab, kui ta Londonis Ecuadori saatkonnas elamise lõpetab ja vabaneb. Võib olla väga kummaline, kuid ma veedan temaga rohkem aega kui mõne teise mehega, sest ta on väga seksikas,» teatas Anderson.

Pamela Anderson ja Julian Assange / PA/PA Wire/PA Images/Scanpix

USA salainfot lekitanud Assange elab alates 2012. aastast Londonis Ecuadori saatkonnas, et Briti võimud teda Rootsile välja ei annaks, sest Rootsis süüdistatakse teda vägistamises. Samuti tahab teda USA, et ta infolekke eest kohtu alla anda.

Anderson tunnistas saates esinedes, et ta on mitmeid kordi Assanget külastanud, samas on tal veel mitu teist luuletust, kus samuti on mainitud australlasi.

Näitlejanna luuletuse algusosas on: In general –My feelings about super progressive countries –and culture –Are that the good out weigh the bad –of course –but, We should also be sensitive to any potential down side.

Ta jätkab, et Rootsi ei peaks Assange’ile survet avaldama: Sweden must feels a tremendous responsibility to America –to give him up? Which is a shame. I have faith that Sweden might begin to think 'progressively' and not cave to the US- like most other countries do- This is a good opportunity to show Sweden’s strength–and healthy individualism– The world is watching.

Andersoni arvates on USA president Donald Trump ohtlik, kuna ta ei saa aru kliimamuutuse ohtudest ega ka sellest, et taimetoitlus võib päästa maailma.

Andersoni tuntakse nüüd kui loomakaitseaktivisti, varem oli ta Playboy modell ja 1990. Aastate menuka telesarja «Baywatch» staar.

Rootsi-Norra jutusaade «Skavlan» osa, milles esines Pamela Anderson, võeti üles Londonis.