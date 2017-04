OMG! Jesper Parve kutsub endaga voodisse?! Loe täispikka intervjuud

Lisaks intrigeerivale kutsungile, on pildil tuntud näod: hurmurlaulja Margus Vaher, äri- ja seltskonnadaam Kersti Toots ja näitleja Eero Spriit. Tegemist on maikuus toimuva etendusega, mis jutustab nagu etenduse sõnum ütleb, «Sellest, millest avalikult ei räägita...» Uurisime Jesper Parvelt lähemalt, millega on tegemist:

Jesper, oled FB postitanud äärmiselt intrigeeriva sõnumiga pildi. Räägi palun lähemalt.

Otsustasime julgelt ja ausalt jagada Eesti rahvaga seniseid elu ebaõnnestumisi, rõõme ja seiklusi, sest avastasime, et kui me neid lugusid omavahel jagasime, said paljud asjad uue vaatenurga ja lahenduse. Et seda ka teistele pakkuda, astumegi kõik koos lavale. Muideks sellel voodisse kutsumisel on oma taust ja lugu: Ühel päikesest sillerdaval sügispäeval kohtusid Margareth ja Margus(Margareth siis algupärase idee autor ja Margus esimene ideega kaasa lööja) Hiltonis. Margareth oli nimelt avastanud, et inimestel on elus palju sarnaseid katsumusi ning neid omavahel jagades on õppetundidest lihtsam aru saada. Siit alates tuli põnevaid inimesi aina juurde ning juttude jagamine kolis Margarethi juurde voodisse. Sest tal lihtsalt pole nii suurt lauda, kuhu taha istuda! Ja olgem ausad – voodis juhtub imesid!

Kas tegemist on kaudselt siis Eesti iive tõstmise projektiga?

Tegemist on lähisuhete taastamise projektiga. See on päev, kus inimesed saavad vastuseid mõndadele neid ehk aastaid vaevanud küsimustele. Miks on ikkagi mehed ja naised nii erinevad? Miks meil on elukaaslasega sellised õppetunnid nagu meil on ja huvitav, kas ka teistel selliseid asju juhtub? Kuidas oleks kooselu ja isegi partneri leidmine natuke lihtsam? Päeva lõpuks me tahame lihtsalt, et mehed ja naised omavahel paremini läbi saaksid.

Kas pärast etendust on inimesed haritumad?

Pigem on see avatud kahepoolne vestlus, kus meie seltskond räägib oma elus kogetust ja sellega kaasnenud õppetundidest. Kuulame hea meelega ka publikust inimeste lugusid. Kuna laval üles astuvad inimesed on väga erinevatest valdkondadest, erineva vanuse ja erineva elulooga, siis kindlasti leiab iga inimene sealt kellegi, kellega samastuda ja ehk saab ka midagi kõrva taha panna nendest lugudest. Räägime keerulistest asjadest lihtsalt, ausalt ja avatult. Ja muidugi loodame, et ehk meie lood panevad kellegi mõtlema, midagi ehk muutma oma elus, kui on vaja muuta ja kui ta meie päevast midagi muud ei saa, siis vähemalt korralikult naerda ikka!

Kelle algatusel sai selline kirju seltskond kokku ja kuidas sündis idee?

Idee autor oli Margareth Birk ja kuidagi kogu see seltskond on üksteist leidnud täiesti naljakatel ja kummalistel kokkusattumustel. Aga siin me oleme.

«Tule minuga voodisse» etendused toimuvad mai alguses. Avameelses projektis osalevad:

Margareth Birk

Jesper Parve

Kersti Toots

Margus Vaher

Liisa-Indra Pajuste

Kelly Kolga

Eero Spriit