Raamatupaljatus: printsess Diana oksendas pulmapäeval ja tarbis mesinädalatel rahusteid

Briti väljaannete teatel sai Diana Spencerist sai Briti kuningliku pere pruudikandidaat 19-aastasena, samas oli avalikkusele teada, et prints Charlesi tegelik armastus oli Camilla Parker-Bowles.

Väidetavalt tegi õukond Dianale kohe selgeks, et ta on ja jääb alati teiseks ning tal tuleb sellega leppida. Ta valiti välja kui kõrgaadli perekonna esindaja, et ta ametliku troonipärija sünnitaks.

Printsess Diana, prints Charles ja prints William / John Redman/AP/Scanpix

Kohe suhte alguses tekkisid Diana ja Charlesi vahel ebakõlad ja see tekitas noores naises ebakindlust, mille tõttu tal tekkis buliimia, anoreksia, depressioon ja paaril korral üritas ta isegi enesetappu.

Printsess Diana ja prints Charles oma pulmapäeval 1981 / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Raamatu kohaselt langes Diana Šotimaal Balmorali lossis mesinädalatel olles nii sügavasse masendusse, et lõikus nii klaasikildude kui žiletiga randmeid.

Printsess Dianale oli ta mees nii vastumeelne olnud, et oma esimest last, prints Williamit oodates oli ta end meelega trepist alla visanud ja lootnud, et rasedus katkeb ning kuninglik pere ta hülgab ja rahule jätab. Printsessi sõprade sõnul ei vasta see lugu tõele.

Raamatus seisab, et printsess Diana vaim ja keha reageerisid sundabiellumisele sellega, et printsess oksendas enne laulatust ja tal tekkis nõrkus. Siis arvati, et see on tavapärane, sest pruudid on ikka enna abiellumist ärevil. Diana paljastas hiljem, et ta okserefleksi ja närvilisuse põhjuseks oli Camilla, keda ta mees talle igal hetkel meelde tuletas.

«Ei ole üllatav, et arst kirjutas Dianale vaaliumit, kuid ta ei olnud nõus seda ravimit võtma, kuna kuninglik pere sundis talle seda peale,» on raamatus.

Printsess Diana / Liu Heung Shing/AP/Scanpix

Raamatu kohaselt sai Charles Diana probleemist aru, kuid ta ei osanud ega tahtnud naist aidata, sest tema kohuseks oli reegleid täita ja probleeme varjata.

Diana ja Charlesi keerulise abielu kaks õnnelikumat hetke olid prints Williami ja prints Harry sünd. Pärast Harry sündi läksid nende teed lahku, kuid ametlik lahutus oli siiski mitu aastat hiljem.

Raamatu kohaselt Diana ja Charles lihtsalt ei sobinud oma iseloomu poolest, sest naine oli loomult elurõõmus ja uudishimulik, mees aga oma perekonna reeglite haardes ja endassetõmbunud.

Prints Charles ja printsess Diana / Anonymous/AP/Scanpix

Esmalt oli Charles Dianat süüdistanud, et naine on nende viletsas suhtes süüdi, kuid siis loobus ja muutus avalikult ta vastu külmaks.

Paari vahelised tülid paisusid aina suuremaks ning jõudsid ka Briti kõmumeediasse, kus spekuleeriti kõrvalsuhete üle.

Diana olevat Charlesile solvangutele vastanud, et temast ei saa mitte kunagi kuningat, vaid kuningaks saab nende poeg, prints William.

Printsess Dianale ei meeldinud, et ta abikaasa igatses taga vanu aegu enne nende abielu ja rääkis pidevalt sellest.

Printsess Dianal oli pärast prints Charlesist lahku kolimist mitmeid suhteid, kuid ükski neist ei teinud teda õnnelikuks. Prints Charles läks tagasi oma endis armastuse Camilla Parker-Bowlesi juurde, kellega ta 2005. aastal abiellus.

Diana ja Charles abiellusid 29. juulil 1981 ja nende lahutus jõustus 28. augustil 1996. Printsess Diana hukkus Pariisis autoõnnetuses 31. augustil 1997.