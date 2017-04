Kuhu on kadunud armas muusikutepaar Triin Niitoja & John4? Vaata ja kuula!

Uue loo sisu peaks lauljate sõnul igas inimeses äratundmist tekitama vähemalt mõnes eluetapis – omavaheline sotsialiseerumine ja teineteisele toetumine on hädavajalik, kuid sageli kiputakse seda unustama ning kui üks hetk sajab teele kuhjaga raskusi, ei suudeta enam kuidagi ree peale saada ning avastatakse, et ollakse oma muredega üksinda, siis mõned meist on piisavalt õnnelikud kohtamaks neid erilisi inimesi, kes vastuteeneid soovimata meie elu muudavad. Inimesed, kes meid võib olla meilegi teadmata tohutul määral aitavad.

Veel mainisid muusikud ka mõne sõnaga oma tegemistest: Käime hetkel edasi-tagasi Eestis, viibime lähedastega ning anname kontserte ja Ühendriikides käime laule kirjutamas sealsete kohalike selle ala inimestega ja ehk tulevikus saab kuulaja ka neid vilju maitsta, kuid sellega läheb veel veidi aega.

Kaitseingli salvestusel musitseerisid:

Triin Niitoja – vokaal

Jaanus Saago – vokaal ja kitarrid

Jevgeni Babkin – klahvpillid

Siim Avango – basskitarr

Kaspar Kalluste – trummid

Mix – Siim Tõnisson

Kuula!

Kuidas meeldib?