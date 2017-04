Miks on MängudeÖÖ 16+ üritus?

MängudeÖÖ peakorraldaja Andri Allas

Aga alustame algusest. Miks sai üldse MängudeÖÖd korraldama hakatud?

Detailsemalt sai sellest kirjutatud Elu24-le antud intervjuus, kuid lühidalt kokku võttes ajendas seda tegema soov pakkuda minu ja mu tolleaegsele sõpruskonnale huvitavat ja meelelahutuslikku öö veetmise võimalust.

Algne formaat sai välja töötatud just enda isiklikke eelistusi arvesse võttes ning – mis vast isegi kõige tähtsam – kogu üritus sai omale 18+ vanusepiirangu. Miks? Kõige lihtsam on sellele vastata nii – me tahtsime korraldada videomängude pidu, mis meenutab pigem klubiüritust kui võrgupidu. Alaealistele ei olnud selles plaanis lihtsalt kohta.

Ürituse kasvuga muutus ka formaat. Selleks, et saavutada suuremat külastajate arvu ning seeläbi kaasata suuremaid partnereid, tuli vanusepiirang langetada 16. eluaasta peale. See otsus ei tulnud kergelt, sest MängudeÖÖd luues sai lubatud, et see jääb täisealistele mõeldud ürituseks. Aga selleks, et miski saaks kasvada, tuleb mõelda ka teiste peale ning enda isiklikud eelistused veidi kõrvale lükata.

Sarnaselt paljudele teistele videomänguajakirjanikele olen ka mina külastanud mitmeid rahvusvahelisi mänguüritusi, neist lähimaks Helsingis toimunud DigiExpo, kus peeti väga rangelt kinni erinevatest vanusepiirangutest.

Üritusele endale sissepääs oli küll vanusepiiranguta, kuid kõik mängud, mille PEGI näitaja oli kuidagi kõrgem, olid ära eraldatud kinniste aladega ning sinna sisenemisel küsiti dokumenti. Soome saab sellist olukorda endale lubada, kuna sealne mängukultuur on Eestist mitu taset kõrgemal.

Lihtsaks näiteks võib tuua minu imestuse, kui 2009. aastat Helsingit külastades nägin esmakordselt linnapildis suuri videomängude reklaame. Eestis ei ole me siiani sellisele tasemele jõudnud.

§ 25. Vägivalda õhutava ja pornograafilise sisuga esemete levitamise keeld

Lastekaitseseaduse § 25 sätestab, et lastele julmust ja vägivalda õhutavate trükiste, filmide, heli- ja videosalvestite ning esemete tootmine, demonstreerimine ja levitamine on keelatud. Lastekaitseseadus sätestab ka seda, et Eesti Vabariigi seaduse järgi on laps iga inimene, kel vanust vähem kui 18 eluaastat.

Kuidas aga defineerida, mis õhutab julmust ja vägivalda, antud seadus ei seleta. Samuti ei ole seal juttu videomängudest. Kui mängude vanusepiirang tundub olevat väga hall ala, tuleb pöörata oma pilgud süsteemi poole, mis on toimiv ja seadustega piiratud – Eesti kinod ning seal olevad filmid.

Väga harva on näha olnud alla 16- või 18-aastastele keelatud filme.

Näiteks ei ole Cinamoni vanusepiirangus üldse alla 18-aastastele keelatud loetelu. Küll aga tuuakse seal välja, et vanusepiirang on levitajate poolt määratud, kes on filmi algusest lõpuni ära vaadanud ning sellest oma järeldused teinud.

Aga läheneme filmide puhul konkreetsemalt. Gaspar Noé „Enter the Void“ sai omale vanusepiiranguks 16+, kuigi see on täis nii seksi, narkomaaniat kui ka vägivalda. Aga kui palju seksi? Ühel hetkel on kaamera suunatud naise sisemusest tupe avause poole, millest tungib sisse suguti pea. Ja see on alla 16-aastastele mittesoovitatav.