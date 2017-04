HÕFF toob esmakordselt Eestis kinoekraanile filmiajaloo kõige jubedama ulmekoletise

Filmikriitikud ja -fännid peavad üksmeelselt just neid peatükke Tulnuka-saaga parimateks ja vastutavaks selle eest, miks saaga värskemad filmid nagu „Prometheus“ (2012) ning tänavu mais linastuv „Alien: Covenant“ (mõlema lavastajaks on esimese Tulnuka-filmi autor Ridley Scott) fännide poolt jätkuvalt nii palavalt oodatud on.

„Oleme äärmiselt õnnelikud, et saame festivali publikule näidata kõige paremaid ja paeluvamaid ulmefilme, mida võivad paljud küll peast tsiteerida, kuid mille uuesti nägemine suurelt ekraanilt tekitab ikka ja jälle mõnusaid külmavärinaid, justkui oleks tegu veel nägemata teostega,“ ütleb festivali programmijuht Helmut Jänes.

„Teatud mõttes pühendame mõlemad filmid ka tänavu meie seast lahkunud John Hurtile ja Bill Paxtonile, kes linateostes kaasa lõid. Kui vaatajal ongi tänavuses festivali programmis raske see „kõige õigem“ film üles leida, siis just klassikalised ulmekad, mis panid aluse kuulsale ja mitu järge saanud saagale, on kõige paremad valikud, et teha algust fantaasia- ja õudusžanriga tutvumiseks. HÕFFile tasub tulla klassikafilme vaatama ka ainuüksi sellepärast, et eelnevate aastate jooksul pole neid kordagi Eesti kinoekraanidel näidatud,“ lisab Jänes.

Filmid linastuvad digitaliseeritud kujul Haapsalu kultuurikeskuses 29. ja 30. aprillil koos eestikeelse tõlkega. Lisaks Tulnuka-filmidele demonstreerib HÕFF ka juba varem väljakuulutatud John Carpenteri teost „Võõrkeha“. Seanssidele eelnevad sissejuhatused.

Kokku näeb festivalil kolme päeva ja öö jooksul 28 täispikka filmi ja kahte lühifilmide programmi. Lisaks eri žanre koondavale põhiprogrammile, kust leiab viimase aasta parimaid, julgemaid ja originaalsemaid linateoseid, näidatakse publikule ka nostalgiast tiinet retroprogrammi, jätkatakse friigi- ja B-filmidega ning on ka eriseansid. Toimuvad ka kahe Eesti filmi esilinastused.

Vaata kogu festivali filmiprogrammi SIIT!

Festivali passid hinnaga 39€ on saadaval Piletilevis. Üksikpiletid ja päevapassid tulevad müüki 7. aprillil.

XII HÕFF toimub 28.–30. aprillini Haapsalu kultuurikeskuses.

Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festival on Euroopa fantastikafilmide föderatsiooni Méliès liige.

Festivali korraldavad Haapsalu linnavalitsus, MTÜ HÕFF ja MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival.