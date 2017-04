Audentese Spordigümnaasium on hädas näljaste noorsportlastega

Aastal 2000 leppis Audentese Spordikümnaasium Haridusministeeriumiga 20 aastaks lepingu, kus kolme toidukorra hinnaks määrati 85 eesti krooni. Tol ajal suur summa jääb täna siiski väheseks ja noorsportlased tuleb ära toita 5 euro 34 sendi eest.

Audentese Spordigümnaasiumi direktor Priit Liver: Täna on tõesti nii, et Audenteses õppiv noor sportlane, kes tahab siin õppida ja kõike hästi teha ja on hommikul kella seitsmest õhtuk kella üheksani jalgel, see vajab rohkemat ja kvaliteetsemat toitu, kui riik meile hankelepingu raames on võimaldanud.

Noor võrkpallur Kertu Laak: Kõige suurem mure on see, kui nälg tuleb kiiresti peale toidukordi tagasi. See tähendab, et täiskõhu tunnet jagub väheseks ajaks.

Seda, et noortel lähevad kõhud tühjaks liiga kiiresti, märkavad ka treenerid.

Kergejõustiku kontsert Heiko Väät: Kuna minu treeningud hakkavad peale 11.20 ja hommikusöök on olnud 7.20, siis tulevad trenni, aga on käinud enne seda Selverist läbi banaani ostmas või mõne müslibatooni või õuna... Neil on juba trenni tulles kõht tühi.

Kuigi sportlased saavad ettenähtud kalorid küll kätte, siis jääb kolmest toidukorrast kasvavale organismile siiski väheks. Teiseks võiks ka toidu kvaliteet ja liha kogus olla sportlaste jaoks suurem.

Seepärast marsivadki meie tulevased sportlased pidevalt Selveri vahet, et kõhud täis saada. Kas see on normaalne?

