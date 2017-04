Tagasi 90ndatesse! Soomlane Jukka jäi Tallinna stripibaaris poole tunniga ilma 4000 eurost!

8. märtsil laulis rõõmsameelne Jukka Helsingi-nimelises karaokebaaris, vahendab «Kuuuurija». Tema pangakonto väljavõttest on näha, et pärast seda tegi mees veel ühe dringi Mündi baaris. Pisut pärast südaööd otsustas Jukka minna koju. Mees astus vaikselt Draamateatri suunas, et püüda Pärnu maanteelt endale takso. Taksot polnud tal aga vaja püüda, sest vahepeal püüdis takso ise Jukka kinni.

Kartmata midagi halba istus Jukka sõbraliku taksojuhi initsiatiivil autosse. Taksos selgitas Jukka, et tal pole sularaha. Kuna taksos puudus kaardimakse võimalus, tehtigi esimene peatus Mere puiestee pangaautomaadi juures.

«Kuuuurija» / TV3

Seal tuli taksojuht Jukkaga kaasa pangaautomaadi juurde ja valis automaadist 80 eurot. Jukka, kes elab Mere puiestee automaadist umbes kilomeetri kaugusel, palus taksojuhil end koju viia, aga taksojuht suutis Jukka veenda läbi astuma lähedalasuvast Madonna baarist.

Soomlane lasigi end pahaaimamatult viia Madonna baari, mis osutus striptiisibaariks, kus pakuti Jukka sõnul ka seksi.

Jukka väidab, et ta mitte ei jäänud selles baaris ilma tuhandetest eurodest, vaid talle joodeti sisse mingit mürki. Kui soomlane tellis stripiklubis Bacardi-Colat, hakkas tal hetk hiljem nii halb, et kukkus peaaegu kokku.

Ettekandjaid ja tantsijaid ei tundunud mehe halb seis häirivat. Jukkale prooviti veel ühte Bacardi-Colat pähe määrida.

Soomlane oli enda sõnul baaris pool tundi, aga kuna enesetunne oli halb, otsustas ta sealt kiiremas korras jalga lasta.

Järgmisel päeval ootas Jukkat halb üllatus - nüüd avastas ta, et tema pangakontolt on Madonna baaris võetud pea 4000 eurot, mida poole tunni jooksul pole võimalik seal kulutada. Või äkki ikkagi oli?

«Kuuuurija» palus Madonna baari ettekandjal näidata menüüd ja sai teada, et ilmselt on tegu kõige kallima kohaga üldse. Šampanjapudel maksab seal päevahinna järgi näiteks 1480 eurot, ent öösel on veelgi kallim.

Politseist selgus, et algatatud on kriminaalasi ja nemad asja ei kommenteeri. Tarbijakaitse loobus samuti asja kommenteerimast, kuid lisas, et midagi ebaseaduslikku nemad sellises košmaarses hinnakirjas ei näe - Eestis kehtib vaba hinnastamispoliitika ja iga baar ning restoran võib määrata oma hinnad. «Kuuuurija» palus kommentaari ka baari omanikult, kes nende meilidele kümne päeva jooksul ei vastanud.

Jukka päästerõngaks saavad olema Madonna baari turvakaamerate lindistused, kust selgub tegelik tõde.

Kõigest hoolimata ei arva Jukka, et Eesti on Soomega võrreldes Metsik Lääs.