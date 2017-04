Kas tõesti? Suge Knight avaldas, kes tappis Tupaci

Suge'i advokaat Thaddeus Culpepper kirjutas notariaalselt kinnitatud dokumendis, et «Knight on aastaid teadnud, et Reggie Wright Jr ja tema eksnaine Sharitha olid Tupaci mõrva ja Knighti mõrvakatse taga», vahendab Daily Mail.

Advokaat lisas, et Knight teab ka detaile Wrighti seotusest Biggie Smallsi mõrvajuhtumiga.

Suge Knight, kes pole seni tulistaja identiteeti avaldanud, kommenteeris väidetavalt uut dokumentaali «Tupac Assassination: Battle for Compton» ja ütles, et filmis on mitmed silmapaistvad faktid.

«Ta tunnistas Culpepperile, et filmis näidatud teooriad on tõesed,» ütles allikas. Film olevat Suge'is nii suurt huvi tekitanud, et ta palkas eradetektiivid, et välja selgitada, kuidas filmitegijad juhtunu kohta tõe teada said.

Dokumentaal väidab ka, et tulistajate tõeline sihtmärk oli Suge ning Tupac jäi lihtsalt ette.

Filmis on näha ka Culpepperi allkirjastatud dokumenti, mille sai enda kätte endine LAPD uurija Russell Poole 2015. aasta 18. juulil.

Räpiikoon Tupac suri 1996. aastal tulistamise tagajärjel 25-aastaselt.