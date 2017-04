«Ringvaate› külaline, Miss Raplamaa 2017: kooli täna ei jõudnud, aga postkast on õnnitlusi täis

Saatejuht Marko Reikop oli tõelises hämmingus, et sellisel maakondlikul iludusvõistlusel on meeletu menu - ürituse üle 1000 kohta olid välja müüdud. Marko uuris korraldajalt, mis on sellise iludusvõistluse fenomen ja miks ei ole üritus üleriigiline. Maris Laev mainis, et kuigi üritus on tõesti ajaga kasvanud, ei ole plaanis seda üleriigiliseks teha. Korraldaja kiitis 23 aastat toimuva iludusvõistluse edukust ja järjepidevust tänu heale meeskonnatööle.

Miss Raplamaa 2017 võitja, Grit Tarvis, rääkis saates, et osalema läks ta iludusvõistlusele eelkõige enesekindluse saamise pärast. Samuti oli tüdruk rõõmus, et missivõistlusel sai ta juurde 9 head sõbrannat kogu eluks.

Grit Tarvis, kes õpib Rapla Vesirooni Gümnaasiumis, täna küll kooli ei jõudnud, aga mainis, et postkast oli õnnitlustest täis. Värske miss rääkis saates, et tulevikus on tal plaan minna rekreatsioonikorraldust õppima, Kuna ta ka tantsib, siis koreograafia oleks samuti üks mõte. Reikop avaldas arvamust, et ainult ilu põhjal millegi valimine, ei ole hea tava. Kõik peaksid olema võrdsed, nii mehed, naised kui erivajadustega inimesed. Grit selgitas, et sai talendivoorus enda tantsuoskust näidata. Et tuleks välja ka tema sisemine ilu. Mida aga värske tiitel juurde annab? «Eelkõige enesekindlust ja seda, et edaspidi saan esindada selle tiitliga Raplamaad. Samuti olen heaks eeskujuks noorematele» rääkis miss Raplamaa 2017.