Joel Juht läheb 10 päevaks tsivilisatsioonist eemale: mis tuleb kaasa võtta?

Mitu seljakotitäit ja mida täpselt sinna kaasa pead võtma?

Kui rääkida toidust, siis on hommiku- ja lõunasöök, mida sööd jooksu ajal, päevas aga on neli toidukorda — hommikul, siis jooksu ajal, jooksu järel on red recovery ehk taastussöök, siis on mingi oode ja lõpuks õhtusöök. Päeva kohta peaks tulema minimaalselt 2000 kilokalorit. Mina võtan alguses rohkem toitu kaasa, ära visata saab alati.

Kaasavõetav toidukraam on mul pakendites, seda on reaalselt kaks kastitäit. Hommikuks on mul pandud Kellogsid ja eraldi ka püree, valad vee peale ja on müsli olemas, sellest tuleb süsivesikutelitakas ja kuskil 500 kilokaloreid. Selle söögikorraga lähen ma jooksma ja pärast jooksu tuleb tugevam toit ehk täissöömine.

Joel Juht Tenerifel / Erakogu

Peale toidu on kõvasti ka muud varustust?

Veel on mul kaasas magamiskott: pealamp koos varupatareidega; 20 haaknõela, mille puhul ei ole ma veel aru saanud, milleks need on, ilmselt numbrimärgi kinnituseks; kompass; ellujäämistekk ehk survivor packet; metallist pisike taskunuga; nahahooldusplaastrid ja pulbrid, eraldi alkoholiga puhastuslapid, kuna pesta seal ei saa; mürgipump maohammustuse puhuks; peegel, millega saab märku anda; vile; loomulikult päikesekreem; 200 eurot; pass; kott ja spetsiaalsed jooksuriided. Kindlasti võtan kaasa päikesepatareid, mis ei ole kohustuslikud; fotokaamera, et saaks filmida; telefoni võtan kaasa, kuigi seal levi ei ole, kuid selles on mängud või saab raamatut lugeda, et ennast motiveerida, ja muusikat kuulata. Kuna öösel langeb temperatuur kümne soojakraadini, siis on komplekt vahetusriideid, 2 paari sokke, sealhulgas varbavahe- ja kattesokid liiva ärahoidmiseks Tossudel on veel eraldi katted, mis on krõpsudega jalanõu küljes, et liiv ligi ei pääseks, säärte kaitseks on kompressorid, samuti kaitsevarrukad kätele, spetsiaalne peakate, mida kannavad ka araablased, siis puhv, mis on hea selles mõttes, et seda saab kasutada igas olukorras, näiteks kõrbetormi ajal ja öösel magades saab ennast kinni katta, see annab sooja. Vahetusriieteks on ühe variandina vähe kaaluv pikk soe pesu, mis näeb välja nagu maalrikostüüm, see läheb riiete alla. See on kokkuvõtlikult minu varustus.

Selle varustuse juures tuleb kogu aeg korraldajatelt täiendavaid kirju. Näiteks tualetis käimise jaoks on kilekotid, mis pannakse pärast kinni ning jäetakse teatud kohta. Pudelid on nummerdatud, tühje pudeleid kusagile jätta ei tohi, kohe trahvitakse. Peatuskohtades tuleb kõik asjad kirja panna, selle jaoks antakse spetsiaalne kaart koos spinneriga.

Joel Juht Tenerifel / Erakogu

Kas muu maailmaga ühendust pidada saab?

Kõik inimesed saavad ühe korra päevas oma meile vaadata, selleks tuleb seista maailma pikemas järjekorras, mida ma ei plaani teha. Minule saab läbi Marathon Des Sables veebilehe saata meile, et saaksin neid lugeda. Korra päevas tuuakse kõigile paber meilidega ja siis inimesed kasutavad ka seda paberit mistahes muude asjade jaoks. Mobiiltelefoni kasutada ei tohi, isegi siis, kui piirkonnas levi korraks on. Kui kasutad seda nende kuue päeva jooksul, saad jällegi trahvi. Kohapeal saab kasutada satelliittelefoni, mille minut maksab kaks eurot. Iga päev kolmest kaheksani ongi aeg, mil saad seda meilindust kasutada. Elektrit seal kuskil pole, midagi laadida ei saa, tuleb endal patareid kaasa võtta ja sellega asi siis piirdubki.