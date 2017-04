Tõusev staar Lepatriinu muusikukarjäärist: tahaks aina rohkemat!

Jaanuaris andis Lepatriinu välja oma esimese EP. Viieloolist kauamängivat iseloomustavad minimalistlik elektroonika ning muinasjutulik lüürika. «Igal laul on kui omaette jutuke, millel enda iva on kuskil peidus,» kirjeldab Lepatriinu. «Stiil on pigem pehme, ent karakterist puudu ei jää,» lubab ta.

Lepatriinu uus muusikavideo Sensitive / Promopilt

Eelmisel nädalal andis Lepatriinu välja muinasjutulise muusikavideo loole «Sensitive». Muusiku esimest muusikavideot iseloomustab animatsioonimaailma kõik-võimalikkus. «Lugu on ise EP peal olevatest kõige rütmikam ning jääb oma kergusega meelde. Sellega on ka väga hea sillutada teed oma järgnevatele muinaslugudele,» räägib ta.

Lepatriinu astus Kultuurikatlas üles Briti muusiku Tom Odelli soojendusesinejana. «Võimalus tuli telefoni teel, kui sõitsin Tartusse esinema. Mõtteis üks kontsert, kui järsku juba uus koputab,» kirjeldab ta. Enda sõnul sai ta väga vinge kogemuse. «Rahvas oli suurepärase energiaga - närv läks kohe ära. Lava oli suur ja publikut rohkelt. Aga nüüd pisik sees ja tahaks aina rohkemat.»

TMW 2017: Lasteprogramm Eesti Lastekirjanduse Keskuses. Pille Piir ja Lepatriinu / Meisi Volt

Sel aastal on artistil plaanis tiibu sirutada ning saada veel paremaks live-artistiks. Esinemisi on ees ootamas rohkelt. Suurimad neist on suvel aset leidvad Intsikurmu festival ja Augustibluus, kuhu Lepatriinu lubab bändiga minna. Lisaks esines ta Tallinn Music Week’i raames koguni neljal korral.

Lepatriinu sõnul on Noortebänd aidanud kasvatada ning kiirendada tema muusikukarjääri. «Tänu võistlusele olen saanud rohkem meediakajastust ning seda ka oma EPle. Kõik on olnud kui lumepalliefekt - aina rohkem inimesi on minust teadlikud.»

