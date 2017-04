Video: härjavõitleja oleks võinud oma debüüdil hukkuda

23-aastane mees sattus ohtlikku olukorda Hispaania suurimal härjavõitlusareenil Madridis La Ventases, edastab The Sun.

Härjavõitleja / DANIEL OCHOA DE OLZA/AP/Scanpix

Võistlust valvanud parameedikud viisid raskelt vigastatud mehe haiglasse, arstide teatel vigastas härg oma sarvedega meest mitmel korral ning haavade pikkus oli 15 – 20 sentimeetrit.

Läbivaatamine näitas, et noorel härjavõitlejal said vigastada mitmed närvid, veresooned ja lihased. Meest opereeriti Madridi Püha Franciscuse haiglas, ta seisund on seni kriitiline.

Õnnetust pealt näinute sõnul loopis härg Navarretet nagu kaltsunukku ja nad arvasid, et ligi 500 kilogrammi kaaluv härg tapab ta.