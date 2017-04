Ajaloolane: vaid apokalüpsis võrdsustab rikkad ja vaesed

Stanfordi ülikooli ajaloolase Walter Scheideli arvates saavad rikkad ja vaesed võrdseks, kui toimub apokalüpsis ja käega katsutav rikkus hävineb, andes inimkonnale uue, võrdsema võimaluse, edastab messagetoegale.com.

/ Panther Media/Scanpix

Scheidel kirjutas raamatu «The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century» (Suur võrdsustaja: vägivald ja ebavõrdsuse ajalugu kiviajast 21. sajandini), mille kohaselt suured katastroofid aitavad kaasa inimkonna majanduslikule võrdsustumisele ja päästavad lõppkokkuvõttes maailma.

Ajaloolane on veendunud, et väga destruktiivsed sündmused nagu globaalne sõda, paljusid riike haaravad revolutsioonid, riikide kokkuvarisemised ja pandeemiad suudavad anda parema tuleviku.

«Kas vägivald ja katastroofid on ainsad jõud, mis võivad vähendada majanduslikku ebavõrdsust? Tuhandeid aastaid inimkonna ajalugu on näidanud, et vastus on jaatav. Kiviajast kuni tänapäevani on näha, et ebavõrdsus ei kao rahulikul teel, vaid selleks tuleb kasutada vägivalda. Sõjad, revolutsioonid, riikide kokkuvarisemised ja ulatuslikud haiguspuhangud on need, mis on kahandanud jõukate rikkust, muutes ühiskonda homogeensemaks. Tänapäeval ei saa vägivalda enam inimkonna võrdsustamiseks kasutada, kuna see mõistetakse hukka, samas aga võib see anda veelgi ebavõrdsema tuleviku. Seega on vaja globaalset katastroofi, et inimkonda saaks otsast, nullist alustada,» kirjutab Scheidel.

Ta toob oma raamatus ühiskondade ja tsivilisatsioonide kokkuvarisemise näiteid, nende seas Rooma impeeriumi, keskaja katkuepideemia, Prantsusmaa revolutsioon ja Napoleoni sõjad, USA kodusõja, Venemaa ja Hiina kommunistlikud revolutsioonid ning Esimese ja Teise maailmasõja.

/ Panther Media/Scanpix

Ajaloolase arvates käivituvad ühiskondades reformiprotsessid, kui ollakse jõutud teatud punkti, kus ühtedel on liiga palju ja teistel liiga vähe.

«Ilma hävitavate ja lõhkuvate sündmusteta muutub lõhe rikaste ja vaeste vahel aina suuremaks,» teatas Scheidel.

Ta lisas, et jõukates riikides rahvastik vananeb ning selle tõttu on vaja sinna «uut verd», kuid kui uustulnukatele ei anta võimalusi,vaid nad surutakse teisejärguliseks, siis kahjustab see ühiskonda ja tekitab veelgi suurema lõhe, võides lõpuks tuua kaasa hävingu. Oma rolli mängib juurdepääs infole, haridusele ja nutiseadmetele.

Scheideli sõnul ei aita 21. sajandil käimasolevad sõjad ebavõrdsust kahandada, pigem on see «tuumasaõda, mis platsi puhtaks lööb ja ellujäänud võrdseks teeb».

Scheideli teooria kriitikute sõnul peaks siiski olema ebavõrdsuse suurenemise ja tuumasõja kõrval ka mingi kolmas, vähem drastilisem võimalus, mis inimkonnal tuleb üles leida.