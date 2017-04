Videotervitus: klassikalise muusika rokkstaar David Garrett esineb esmakordselt Eestis

Viiulimängija David Garrettil on hetkel käimas maailmaturnee «EXPLOSIVE – LIVE», mis toob ta aasta lõpus esmakordselt ka Baltikumi. Tuur sai alguse 2016. aasta novembris ning vaid kolme nädalaga müüdi üle 200 000 pileti. «Sellist tuuri ei ole me veel kunagi varem teinud!» kinnitab David ise. Tema fantastilised käsitlused tuntud hittidest nagu näiteks «Purple Rain», «Viva La Vida» ja «They Don’t Care About Us» ning ta enda looming («Furious», «Explosive» jt) on pälvinud võimsaid aplause ja pannud publikuid üle kogu maailma ennastunustavalt tantsima.

Garrett on justkui Paganini popstaaride või Jimi Hendrix viiulimängijate seas - rahvusvaheline superstaar, kes hägustab piire Metallica ja Mozarti vahel. Modernse crossoveri pioneerina ning virtuoosse viiulimängu poolest tuntud Garrett tunneb end võrdselt hästi esitades kõige keerukamat klassikalist heliloomingut kui ka rahvast rõõmustavaid maailmakuulsaid rokkhitte. Fännide poolt palavalt armastatud Garrett on teeninud kuld- ja plaatinaauhindu nii Hong Kongis, Saksamaal, Mehhikos, Taiwanis, Brasiilias, Singapuris ja paljudes teistes riikides. Ka tema värskeim album «Explosive» jõudis Austrias ja Saksamaal kuldplaadi staatusesse vaid paari nädalaga.

David Garrett ja «EXPLOSIVE – LIVE» - 9. detsembril Tallinnas, Saku Suurhallis. Unikaalne crossover kava, vägevatest rokilugudest südantlõhestavate ballaadideni, sekka ka kaunikõlalist klassikalist muusikat. Piletid hinnaga alates 39 eurost on nüüd müügil Piletilevis.