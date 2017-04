Video: naise väite kohaselt jäi ta kaamerasse müstiline kunstnik Banksy

Ühendkuningriigist Bristolist pärit kunstnik on seni oma nägu ja identiteeti suutnud varjata, eadstab Daily Mail.

Kas tema võib olla müstiline tänavakunstnik Banksy? / Kuvatõmmis/Youtube

Naise väite kohaselt märkas ta Banksyt mõned päevad enne Petlemma näituse ülespanemist Tel Avivi lähistel asuvas Herzliya Marina ostukeskuses.

Naine ei pääsenud kohe ostukeskusse, sest see avati kell 10.00, kuid ta märkas seal ühte meest töötamas ja ta küsis tutvatöötajalt, et kes see on ning talle vastati, et Inglismaalt pärit kunstnik.

Naine haaras mobiili ja hakkas mehe, kes kandis kamuflaažpükse ja valget kaabut, tegevust filmima. Kui kunstnik märkas, et teda filmitakse, pani ta käe enda näo ette, et nägu kaamerasse ei jääks.

«Kaamera ette jäänud mees oli 40. eluaastates ja ta tegi spreivärviga mingeid joonistusi. Kindlasti ei olnud ta kohalikku päritolu. Arvan, et see oli kuulus tänavakunstnik Banksy,» teatas naine.

Banksy reisib kogu maailmas, kajastades poliitilisi kriise ja tänapäeva maailma kitsaskohti satiirilises võtmes.

Kuigi Banksyt peetakse üheks kõrgelt tasustatud nüüdiskunstnikuks, on ta suutnud oma tegelikku identiteeti varjata.