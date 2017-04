Fännid on segaduses: Helen Adamson on lapseootel?

1.aprillil postitas kodumaine lauljanna Instagrami selfie, kus punnitab tema kõhukene ning jättis pildile pealkirja panemata, ajades fännid elevusse, et tegemist on kauni beebiootuse pildiga.

Mõni hetk hiljem otsustas naine tõe paljastada ning teatas, et tegemist on aprillinaljaga: «Oi armsad te olete nii toetavad ja nunnud- Ärge mu peale liiga kaua pahased olge, et ma teile väikese aprilli vimpka viskasin. Veidi nalja ja viperusi kulub muidu tõsisesse ellu ära,» teatas kaunitar lõpuks. Siiski on mõningad fännid endiselt segaduses ja soovivad naisele pildi all õnne.

Kõhuke on staaril aga korralik ning paistab, et väike kõhulihaste trenn tuleks kasuks. Ja jääme ka beebiuudiseid ootama!