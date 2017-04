MÄNUGUDE ÖÖ/ Viis suurimat mängu aastal 2017!

HORIZON: ZERO DAWN

Ekslusiivselt PlayStation 4 konsoolile ilmunud Horizon: Zero Dawn on võrratult kaunis kolmanda isiku vaates seiklusmärul, mis pakub tegevust kümneteks tundideks. Mängija astub noore küti Aloy rolli unikaalses postapokalüptilises maailmas, kus salapärane iidne konflikt robotitega on inimkonna peaaegu hävitanud. Vähesed ellujäänud elavad primitiivsetes hõimudes, kummardavad vaime ja jumalusi ning peavad masinatega konstantset olelusvõitlust.

Mängija ülesandeks on tõsta saladuseloor Aloy minevikult ning välja selgitada, kuidas ühiskond kõik need sajandid tagasi oma lõpu leidis. Horizon Zero Dawn võeti nii kriitikute ja mängijate poolt vastu väga soojalt, mis annab lootust, et saame tulevikus uuesti Aloy saabastes seigelda.

MASS EFFECT: ANDROMEDA

Mass Effecti võib pidada üheks läbi aegade kõige legendaarseimaks videomänguseeriaks. Äsja sai saaga endale neljanda osa, mis pakub värskeid tegelasi ja uut süžeed ning sobib seega ka neile, kes pole seeriaga varasemalt kokku puutunud. Mängija on Ryderi-nimeline avastaja, kes juhib missiooni Linnutee galaktikast kuuesaja valgusaasta kaugusel asuvasse Andromeda galaktikasse. Pika reisi eesmärk on monumentaalne - leida ja koloniseerida elamiskõlblikud planeedid.

Andromeda põhitegevus seisnebki uute planeetide avastamises, kuid tagasi on ka seeria varasematest osadest tuntud mitmekülgne märul ja hunnitu hulk tegelasi tohutu murede sasipuntraga, mida mängija saab Ryderina lahti harutama asuda. Mass Effecti mängudes jagub tegevust sadadeks tundideks, nii et Andromedat käsile võttes varuge kannatust ja valmistuge üheks pikaks kosmosereisiks.

MIDDLE-EARTH:SHADOW OF WAR

Middle-Earth: Shadow of Mordor, J. R. R. Tolkieni poolt loodud “Sürmuste isanda” fantaasiamaailmas aset leidev teos, on üks enimkiidetud mängudest, millele olen saanud käed külge lüüa. Juba 25. augustil ilmuvas järjes, pealkirjaga Middle-Earth:Shadow of War, naasevad eelmise osa peategelased Talion ning haldjast sepp Celebrimbor, kelle vastuseisusu Sauroniga muudab unikaalseks nemesis-süsteem.

See loob igale mängijale unikaalsed vaenlased ja sepistab nende vahel ainulaadseid suhteid. Kõik kohtavad seega erineva välimuse ja omadustega tegelasi ning see muudab iga mängija kogemus Shadow of Waris kordumatuks. Uuendatud nemesis-süsteem hakkab nüüd lisaks orkikindralite saatusele mõjutama kogu mängumaailma seisu, mis loob igale mängijale täiesti unikaalsete elementidega kaardi.

Lisaks on võimalik teoses vaenlaste kantse suurejoonelistes lahingutes üle võtta ning kasutada oma uusi kindluseid enda armeede loomiseks. Shadow of War näeb välja nagu mäng, mida oleks patt mitte proovida.

THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD

Sel aastal on lisaks videomängudele müügile tulnud ka uus konsool - Nintendo Switch. Nagu iga uue mängumasinaga kombeks,tuli ka selle masinaga väljalaskekuupäeval kaasa üks tõeliselt mahlane suurteos.

Switchi puhul meelitati ostjaid kauaoodatud järjega ühele legendaarseimale videomänguseeriale - The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ikooniline Link on taaskord tagasi ning seekord on ta pärusmaa suur avatud maailm, mille saladusi saab avastada joostes, ratsutades, ronides, ujudes ja isegi lennates. See teos lubab igal Nintendo fännil välja elada kõik rollimänguunistused.Mängule lisab mitmekesisust maailma dünaamilisus - päikese poolt kullatud rohelised väljad annavad teed vihmale ning külmemate alade avastamisel peab meeles pidama ka soojemat riietust.

Kui pole veel plaanis Nintendo Switchi soetada, siis ei tasu meelt heita - 3. märtsil ilmunud The Legend of Zelda: Breath of the Wild on saadaval ka Wii U konsoolil ning arvestades, et tegu on kõige viimase sellele masinale toodetud mänguga, saab Wii U igati väärilise ärasaatmise osaliseks.

TEKKEN 7

Iga kaklusmänguentusiast on lisaks Mortal Kombatile ning Street Fighterile kuulnud ka Tekkenist. Kuigi Tekken 7 esmane arkaadiversioon ilmus Jaapanis juba 2015. aasta märtsikuus, kuulsime alles käesoleva aasta jaanuaris, et arvutile ja konsoolidele saabub teos 2. juunil.

Seitsmes Raudrusika Kuninga turnee on alanud ning juba 20 aastat kestnud Mishima perekonna vägikaikavedu on lõpule jõudmas. Võitlejate nimistusse lisandub ka eelmainitud Street Fighterist tuntud Akuma. Kuid Tekken pole ainuke kaklusmänguseeria, mis sel aastal uue osa üllitab: tulekul on ka Injustice 2, kus omavahel madistavad koomiksitest tuntud superkangelased. Kõik virtuaalse tapluse fännid peaksid leidma endale sel aastal sobiva teose, kus vastasele virutada!

Sel aastal - loodetavasti - ilmuvaid mänge, mil tasub silma peal hoida, on veel mitmeid: Persona 5, Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands, For Honor ning ka Red Dead Redemption 2. Mängusõbrad nälga ei jää!

Autor: Margus Saldre, Level1