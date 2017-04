Selgus tõde! Hollywoodi legend Doris Day sai viimaks teada oma tegeliku vanuse

Day saab esmaspäeval 95-aastaseks, mis on üllatuseks ka staarile endale. Day on pikka aega enda sünniaastaks nimetanud 1924. aastat ning meediaväljaanded on tema vanuseks kirjutanud «93 ja 95 eluaasta vahel».

Associated Press sai nüüd kätte koopia Day sünnitunnistusest, mis seljatab kõik kahtlused: Cincinnatist pärit Doris Mary Kappelhoff sündis 3. aprillil 1922. aastal.

«Olen alati öelnud, et vanus on kõigest number ning ma pole kunagi sünnipäevadele suurt tähelepanu pööranud, kuid tore on lõpuks teada, kui vana ma tegelikult olen!» kommenteeris särtsakas naine pühapäeval.

Näitlejanna esindaja sõnul võis segadus vanusega tekkida kunagisel prooviesinemisel, kui Doris oli väga noor ning ankeeti sattus vale kuupäev.