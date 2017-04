Prince Jackson avaldas isale austust hiigelsuure tätoveeringuga

20-aastane Jackson avalikustas sotsiaalmeedias, et tema säärel asuva tattoo tegemiseks kulus üheksa tundi.

Pildil on näha Michael Jacksoni ühte tuntumat poosi ja tema seljast sirutuvaid tiibu.

Michael suri 2009. aastal valuvaigisti propofoli üledoosi tagajärjel 50-aastaselt.

Prince avalikustas mullu sügisel, et tal on isa surmaga siiani raske leppida. «Ma ei usu, et sellest kunagi päriselt üle saab,» ütles noormees. «Ta on alati puudujääv osa minu elust.»