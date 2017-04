Charlie Chaplin, Curly Strings ja trikiga mõistatusmäng – vaata, millega üllatavad täna väikesed hiiglased!

«Väikesed hiiglased» jätkavad täna taas oma vallutusretke - kell 19:35 startivas Kanal 2 talendisaates rõõmustavad oma laulu, tantsu ja naljakate paroodiatega Koit Toome, Eda-Ines Etti ja Daniel Levi Viinalassi tiimid.

Kahe esimese saate käigus selgunud võistkonnad on valmis oma teiseks etteasteks, tänase saate peategelasteks on Danieli Dream Team, Inese Imelised ja Koidu Tähed. Mustade luikede tantsust hip-hopini, tuntud välismaistest hittidest eestikeelsete lugudeni – nii eripalgelised nagu on kõik «Väikeste hiiglaste» talendid, on ka tänase saate etteasted. Lõbusaid üllatusi on varuks ka võistkondade kõige pisematel liikmetel, nii saab 6-aastasest Ingmarist maailmakuulus Charlie Chaplin ja 5-aastasest Gretest lokiline Curly Stringsi laulja Eeva Talsi. Kummagi etteastest ei jää puutumata ka kohtunikud, kui Jüri Nael peab tõestama oma koomikutalenti ja Ott Lepland ei suuda vastu panna väikese tüdruku soovile end parukaga ehtida. Lavale astub täna taas ka 4-aastane Oliver, kelle laul onu Tõnu kuldsetest kätest juba hitiks on saanud. Tänases saates üllatab Oliver hoopis luuletusega ja esitab kohtunikele väljakutse lahendada ära üks mõistatus.

«Väikesed hiiglased» on Kanal 2 ekraanil kell 19:35, kohe pärast «Reporter +».