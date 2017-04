Alex Rodriguez kinnitas suhet J.Lo'ga televisioonis

«Meil on tõeliselt tore koos. Ta on imeline naine. Üks kõige targemaid inimesi, keda ma tean ning suurepärane ema,» jutustas Rodriguez saates «The View». Mees jätkas öeldes, et Jennifer sümpatiseerib talle kuna tegemist on väga lihtsa inimesega. «Talle meeldivad lihtsad asjad. Ta on tõesti väga-väga lihtne inimene. Ta armastab oma perekonda, on suurepärane õde ja tütar,» kiitis armunud mees.

Paari lähedal seisev inimene on meediale öelnud, et Jennifer ning Alex on elus sarnastes kohtades ning ka seetõttu on neil hea klapp. Jennifer kasvatab üheksa-aastaseid kaksikuid Emmat ja Maxi ning Rodriguezel on eelmisest abielust 12-aastane tütar Natasha ning kaheksa-aastane tütar Ella.